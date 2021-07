In queste ore il mondo i Tik Tok e dei social in generale è in lutto. Il popolo del web, infatti, piange la scomparsa di Margot, nota tiktoker che con i suoi video ha fatto divertire moltissimi il popolo del web. Originaria di Afragola, Margot sarebbe stata colpita da un malore improvviso che l’ha portata via per sempre.

A dare la notizia della scomparsa di Margot è stata la pagina ‘ Telecapri & Co’ che ha voluto ringraziare Margot per tutte le risate regalate. Stando a quanto riportato dalla pagina, Margot sarebbe morta per un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo.

All’improvviso le condizioni della nota tiktoker si sarebbero aggravate e non le avrebbero lasciato scampo. Dopo la notizia della scomparsa di Margot, il popolo del web ha voluto ricordare la tiktoker sui social con messaggi di affetto e cordoglio. Tra i moltissimi commenti scritti per Margot possiamo leggere:

É morta Margot.

Oppure:

Ma è morta Margot di Napoli!!

E ancora:

É morta Margot sono molto triste ora.

Non solo il mondo dei social, ma anche i cittadini napoletani sono in lutto per la scomparsa della nota protagonista di Tik Tok. Molti sono stati coloro che hanno voluto ricordare la tiktoker sui social con messaggi di cordoglio.

Napoli in lutto per la scomparsa di Margot: il ricordo dei fan

Con i suoi video ha fatto divertire moltissimi utenti del web. Ora, però, i social e i cittadini di Napoli piangono la scomparsa di Margot, colpita da un malore improvviso che l’ha portata via per sempre.

Moltissimi sono stati coloro che hanno manifestato il dolore per la scomparsa della nota tiktoker. I fan amavano Margot soprattutto per il suo modi di fare così genuino che divertiva moltissimo il popolo del web. I cittadini napoletani hanno voluto ricordarla con queste parole: