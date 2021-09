Sono queste ore di tensione per il Regno Unito che sta vivendo un vero e proprio lutto per la morte di Maddie Durdant-Hollamby. La ballerina, di soli 22 anni, è stata trovata morta in casa. Insieme a lei sembra ci fosse anche il cadavere di un uomo, la cui identità non è ancora stata rivelata.

La famiglia della ballerina si era mostrata preoccupata per l’assenza in questi giorni della giovane ed ha così deciso di chiamare la polizia. Quando gli agenti sono giunti nella sua abitazione hanno trovato il peggio. Maddie Durdant-Hollamby è stata trovata morta nella sua abitazione a Kettering, nel Northamptonshire.

Accanto a lei il cadavere di un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota. Per gli agenti di polizia non sembrano esserci dubbi: la ballerina è stata uccisa. Per questo hanno inviato le indagini per ricostruire le dinamiche che hanno portato alla morte della ballerina.

Con queste parole l’ispettore Nicole Main si è espresso riguardo il caso:

Prima di tutto, porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto, agli amici e ai colleghi di Maddie. Si tratta di un caso particolarmente difficile ma la nostra squadra sta lavorando ininterrottamente per ricostruire cosa sia accaduto.

Attualmente, dunque, la polizia ha aperto le indagini per omicidio. Tuttavia gli inquirenti non hanno fornito informazioni riguardo il ritrovamento di segni di qualche violenza sul corpo dei due cadaveri.

Lutto nel Regno Unito per la morte di Maddie Durdant-Hollamby: le parole della famiglia

Nel frattempo la famiglia della ballerina 22enne si è espressa con queste parole riguardo il grave lutto che l’ha colpita:

Siamo assolutamente devastati dalla perdita di Maddie, la nostra bellissima figlia, sorella, nipote e nipote. non possiamo iniziare a immaginare la vita senza di lei. Lo shock e il dolore che stiamo provando sono indescrivibili.

E ancora: