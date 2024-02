Lutto nella Royal Family, è morto a soli 45 anni: William annulla gli impegni

La Royal Family inglese è di nuovo in lutto. Nella giornata di ieri, il principe William aveva annunciato di non poter partecipare agli impegni ufficiali presi per motivi personali. Se tutti si sono preoccupati per le condizioni di salute della moglie, Kate Middleton, ancora in fase di recupero dopo l’intervento, in realtà si è presto scoperto cosa era successo. Purtroppo è venuto a mancare, all’età di soli 45 anni, Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella.

L’imprenditore è stato trovato senza vita domenica sera, in una residenza del Gloucestershire. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che annunciare il decesso dell’uomo.

Per garantire il rispetto della privacy, l’annuncio ufficiale della Casa Reale inglese è avvenuto solo dopo la dichiarazione della moglie, Lady Gabriella, figlia del principe Michael di Kent. La donna, con dolore, annuncia la scomparsa dell’amato marito. La coppia si era sposata solo 5 anni fa, nel 2019.

“Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa“.

Immediato il messaggio di cordoglio di Carlo III e Camilla, attraverso un portavoce di Buckingham Palace:

“Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston“.

Thomas Kingston aveva solo 45 anni, massimo riserbo sulle cause del decesso

Sicuramente verrà aperta un’inchiesta, anche se non ci sarebbero circostanze sospette. Tom Kingston era stato fidanzato con Pippa Middleton, prima di sposare a maggio del 2019 Lady Gabriella. Al Royal Wedding aveva partecipato anche la Regina Elisabetta.

Ella e Tom era la coppia reale perfetta. Si sostenevano a vicenda, come aveva ricordato lei dopo il debutto come cantautrice, per una causa benefica:

“Devo ringraziare mio marito, che mi ha sempre incoraggiato. Adora la musica come me, per questo sopporta i miei strilli quando sono nello studio a sperimentare nuove idee“.