Lutto per Alba Parietti, è morto il gatto Papu: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore Alba Parietti si è resa protagonista di un annuncio che ha commosso l’intero popolo del web. Tramite la sua pagina Instagram la showgirl ha annunciato la scomparsa dell’amato gatto Papu che era al suo fianco da ben 15 anni. Lo straziante addio social a Papu ha commosso tutti.

Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini in lutto per la scomparsa di Papu. Come da lei stessa rivelato, la showgirl sta vivendo un dolore enorme perché non è riuscita a stare accanto a Papu negli ultimi momenti della sua vita a causa di alcuni impegni lavorativi.

Inizia con queste parole lo straziante addio che Alba Parietti ha scritto per il suo amato gatto:

Avrei tanto voluto piangere e non potevo . Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore . Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio […] Il bello è il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore . Eri famiglia per me che famiglia non ho più . Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu, ero lontana ed impotente .

E, continuando, la showgirl ha poi scritto:

Il tuo ricordo virgola di gatto nella mia casa di montagna insieme a mamma . Ora siete insieme, sono sicura che è subito venuta a prenderti e a dirti “Ma poveraccio , cosa ti hanno fatto ?” Riempiendoti delle carezze che ricercavi. Venghi sarà tanto triste ora.

Per poi concludere: