Alba Parietti ha un nuovo fidanzato, la showgirl confessa: “Ecco cosa fa per me ogni giorno”

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Alba Parietti. Tutto procede a gonfie vele nella vita della showgirl, sia dal punto di vista lavorativo che privato. Nel corso delle ultime ore la conduttrice è tornata a parlare della sua storia d’amore con manager Fabio Adami al quale Alba è legata da qualche mese.

Alba Parietti innamoratissima di Fabio Adami, manager di 55 anni a cui la showgirl è legata da qualche mese. Stando alle sue parole, l’incontro tra Alba e Fabio si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine. Queste sono state le parole della showgirl a riguardo:

Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati.