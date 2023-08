Lutto per Benedetta Rossi, morta la zia della food blogger: lo straziante addio

Queste le parole della food blogger: "Non ho fatto in tempo a darle l'ultimo saluto"

Nella serata di sabato 5 agosto Benedetta Rossi si è resa protagonista di un annuncio che ha commosso tutti i suoi followers. La food blogger ha infatti dato la notizia della scomparsa di sua zia Giulietta, alla quale ha voluto rivolgere un ultimo saluto social che ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lutto per Benedetta Rossi. Come già anticipato, la food blogger ha annunciato la scomparsa di sua zia Giulietta alla quale ha dedicato delle dolci parole. Una notizia che è giunta nella tarda serata di sabato 5 agosto. Il commovente addio social di Benedetta Rossi per sua zia Giulietta è iniziato con queste parole:

Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane.

E, continuando, la food blogger ha poi aggiunto:

Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia.

Sono stati molti coloro che si sono uniti al dolore della famiglia di Benedetta Rossi per la scomparsa di zia Giulietta.

Benedetta Rossi e la preoccupazione per sua zia Giulietta

Qualche tempo fa Benedetta Rossi aveva espresso nei confronti di sua zia Giulietta una grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Queste sono state le parole della food blogger a riguardo: