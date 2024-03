Lutto per Claudio Baglioni, l’annuncio del cantante spezza il cuore: “Buon viaggio, ci lasci ricordi bellissimi”

Sono queste ore di grande dolore per Claudio Baglioni. Il cantante è stato infatti costretto a salutare per sempre il suo storico collaboratore Franco Novaro che da anni ha accompagnato la sua carriera artistica. Proprio a Franco, Claudio ha voluto rivolgere un ultimo saluto social che ha fatto commuovere tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Grave lutto per Claudio Baglioni. Come già anticipato, nelle scorse ore l’artista ha ricevuto una terribile notizia: la scomparsa dell’amico Franco Novaro che per anni è stato al fianco del cantante accompagnandolo durante tutto il suo percorso artistico. Colpito da un grande dolore, Claudio Baglioni ha voluto rendere omaggio a Franco salutandolo per l’ultima volta. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Francesco Novaro se n’è andato nella notte lasciando buio, dolore e tristezza nei cuori dei suoi cari e dei suoi tanti amici. Ora cammina con passo leggero su una strada di luce e colori verso un nuovo orizzonte. Buon viaggio, Franco. Ci lasci ricordi bellissimi. Claudio.

Claudio Baglioni, le parole su Franco Notaro rilasciate in un’intervista a ‘La Repubblica’

In occasione di un’intervista rilasciata al giornale ‘La Repubblica’, Claudio Baglioni ha citato il suo collaboratore, nonché amico, Franco Novaro, ricordandolo con queste parole:

Scrissi i testi al bar dello Zodiaco, a Monte Mario. Ogni mattina mi sedevo ai tavoli del bar attorniato da adolescenti che si baciavano e scrivevo. una lunga gestazione. Ricordo che alla fine della registrazione a Londra me ne tornai a Roma, e in macchina verso casa lo riascoltai in cassetta. Dissi a Franco Novaro, che mi accompagnava: “Sarà un flop totale.”

Continuando con il suo discorso, il cantante ha poi aggiunto: