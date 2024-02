Lutto per Eros Ramazzotti, è morto il papà Rodolfo: lo straziante addio social commuove

In queste ultime ore il nome di Eros Ramazzotti è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali. Non c’entra niente la bufera che nei giorni scorsi si è abbattuta su Marica Pellegrinelli, ma il motivo questa volta è molto serio. Il cantante è stato costretto a dire addio al suo amato papà. Lo straziante post Instagram condiviso poco fa commuove.

Sono queste ore di grande lutto per Eros Ramazzotti. Come già anticipato, il cantante ha perso l’amato papà e ha voluto annunciare la triste notizia tramite una storia condivisa sulla sua pagina Instagram. Il signor Rodolfo Ramazzotti, ex operaio edile, si è spento all’età di 87 anni.

Come già scritto, qualche minuto fa il cantante ha condiviso una storia sulla sua pagina Instagram per dare l’ultimo saluto al suo amato papà. Solo due parole ad accompagnare uno scatto che ritrae Eros da bambino insieme al suo papà e a suo fratello:

Ciao Pà.

Eros Ramazzotti e le parole su suo padre al Festival di Sanremo 2024: “Grazie a lui perché mi ha lasciato libero di…”

In occasione dei 40 anni di ‘Terra Promessa’, uno dei suoi brani più celebri, Eros Ramazzotti è stato uno dei super ospiti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione, il cantante si è sentito in dovere di ringraziare il suo papà, nei cui confronti ha speso delle bellissime parole:

Grazie a mio padre perché mi ha sempre lasciato libero di fare le mie scelte.

Anche Aurora Ramazzotti ha condiviso un post in cui dà l’ultimo saluto al suo amato nonno: