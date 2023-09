Lutto per Francesca Fialdini, l’addio social commuove: “Abbiamo lavorato insieme tanti anni”

Nel corso delle ultime ore Francesca Fialdini si è resa protagonista di un annuncio social che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La conduttrice di Da noi a ruota libera ha dato l’ultimo saluto all’amico e regista Lucio Cocchia che ha voluto salutare con commoventi parole. L’uomo si è spento prematuramente all’età di 59 anni per motivi ancora sconosciuti.

In queste ore il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Lucio Cocchia, noto regista scomparso prematuramente all’età di 59 anni. Dopo la notizia della scomparsa del regista, sono stati molti coloro che hanno rivolto l’ultimo saluto social all’uomo.

Tra le tante parole scritte non sono passate inosservate quelle di Francesca Fialdini. La conduttrice di Da noi a ruota libera ha deciso di rivolgere l’ultimo saluto al regista con delle parole che non sono passate inosservate e che hanno commosso tutti:

Ad A sua immagine abbiamo lavorato insieme per diversi anni. I viaggi in auto, le chiacchierate, il modo che avevi di sdrammatizzare, la tua risate…

Come già anticipato, il regista Lucio Cocchia si è spento prematuramente all’età di 59 anni. Al momento non sono state rese note le cause che hanno causato la prematura scomparsa del regista.

Chi era Lucio Cocchia, il regista scomparso prematuramente all’età di 59 anni

A partire dagli anni 2000 Lucio Cocchia ha diretto il programma Rai A sua immagine, programma condotto da personaggi quali Lorena Bianchetti, Rosario Carello, Andrea Sarubbi, Benedetta Rinaldi e la stessa Francesca Fialdini.

La conduttrice di Da noi a ruota libera ha voluto rendere omaggio a Lucio Cocchia rivolgendogli un ultimo saluto sulla sua pagina social che non è passato inosservato e che ha commosso tutti. Oltre alla conduttrice, anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno salutato per l’ultima volta il regista.