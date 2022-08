Una notizia davvero straziante è quella che si sta diffondendo in queste ultime ore, Giada la ragazza di 21 anni che è morta nel Bed & Breakfast, aveva partecipato ad un programma. Era andata in televisione per parlare della sua lotta con l’anoressia.

La conduttrice di Fame d’Amore, Francesca Fialdini, sempre pronta sul tema e ad aiutare chi ne ha più bisogno, ha voluto ricordarla con un post sui social. La donna ha scritto:

Mi mancano le parole per scrivere questo post e non ne cercherò di particolari per dirvi che Giada, che avete conosciuto in Fame d’Amore ha perso la sua battaglia contro l’anoressia. L’incontro con lei è stato intenso e coinvolgente fin dai primi sguardi, perché Giada era una ragazza amabile in ogni suo aspetto.

Dolce e luminosa a dispetto del suo dolore, cristallina nei sentimenti e nelle parole. Bella nella sua giovane età rimasta sospesa in un tempo indefinito. Sapere di aver la persa aumenta il senso di sconfitta ed impotenza, ma anche di rabbia per come sono andate le cose, ora si tratta di dare voce e questa sofferenza che ci ha colpito in pieno sole.