“Un dolore così non lo avevo mai provato”. Giulia De Lellis ha il Neuroma di Morton: di cosa si tratta

“Un dolore così forte non lo avevo mai provato, mi sono messa paura”. Giulia De Lellis ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram, raccontando ai suoi numerosi seguaci quanto le è accaduto. Erano diversi giorni che sentiva come un crampo sotto le ultime tre dita del piede. Un fastidio che ha trascurato, finché il dolore non è diventato insopportabile.

Credit: Giulia De Lellis- Instagram

Il crampo era strano e stava durando più del normale, ieri poi ha toccato l’apice, volevo andare in ospedale, sono stata troppo male, Un dolore troppo intenso, mi arrivava al cervello, non ho mai provato una cosa così. Oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo, ogni scarpa mi fa male.

Dopo alcuni controlli, Giulia De Lellis ha condiviso un nuovo aggiornamento. Ha scoperto di avere il Neuroma di Morton. Si tratta di una neuropatia causata dall’infiammazione e l’ispessimento del nervo tra il terzo e quarto dito del piede.

La condizione può causare un dolore lancinante, esattamente come quello che l’influencer ha descritto attraverso il suo canale social. Quello stesso dolore che purtroppo aumenta a causa del peso del proprio corpo o di qualsiasi scarpa che la persona affetta va ad indossare. I medici esperti lo definiscono come una specie di scarica elettrica, che può andare e venire.

La causa può dipendere dalla formazione di un tessuto fibroso nel nervo, che porta ad un conseguente ispessimento e all’insopportabile fastidio. Alcuni specialisti sostengono che possa dipendere anche da scarpe inadeguate che spesso le donne indossano, come per esempio i tacchi alti. Qualcun altro, invece, non sostiene questa stessa teoria, in quanto si tratterebbe di calzature con una punta ristretta.

Solitamente, il problema si risolve grazie a plantari e calzature idonee o ad infiltrazioni di cortisone o corticosteroidi. Soltanto nel caso in cui le dimensioni del Neuroma di Morton possono superare i 5 mm, è consigliato intervenire chirurgicamente, in modo poco invasivo.