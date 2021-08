Un grave lutto ha colpito il cantante di fama internazionale Justin Timberlake, purtroppo la sua corista ed amica Nicole Hurst è morta all’età di 39 anni. È stato proprio lui a dare la triste notizia sui social, con un messaggio ed alcune foto e video che li ritraevano insieme.

Una notizia che si è diffusa velocemente e che ha spezzato i cuori di tante persone. La donna era molto conosciuta, proprio per esser rimasta al fianco del cantante dall’inizio della sua carriera.

Un lutto improvviso che ovviamente ha colpito tutta la crew del famoso artista. In un lungo messaggio sui social, Justin Timberlake ha voluto informare tutti della sua improvvisa perdita.

Lui l’ha definita come una sorella, poiché hanno passato insieme molti anni della loro vita e lei è sempre rimasta al suo fianco.

Tuttavia, il motivo che ha portato al decesso della corista Nicole Hurst ancora non è stato reso noto. Da tempo stava combattendo contro un cancro al seno, che era tornato nel 2019, dopo un periodo di ripresa.

Justin Timberlake nel suo profilo Instagram, ha voluto pubblicare alcune foto di loro due e anche alcuni video dei concerti e del suo compleanno. Inoltre, le ha scritto anche un messaggio davvero commovente.

Alcune cose sembrano così ingiuste e non capiremo mai perché accadono. Quello che so è che siamo stati fortunati a ridere con lei, a viaggiare con lei e a sperimentare il suo sorriso contagioso e l’amore per una vita piena di musica.

Nicole, non basta dire che mi mancherai tanto. Grazie per la tua luce. Farò del mio meglio per portarla con me. Ti voglio bene sorella mia.