Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della musica. Il cantante Kevin Nascimento Bueno è morto a 23 anni, dopo esser caduto dal quinto piano di un albergo. Si era sposato solamente 15 giorni fa e la moglie, appena è venuta a conoscenza della perdita, ha pubblicato uno straziante messaggio sui social.

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ha sconvolto tutto il mondo della musica. Tanti suoi colleghi stanno mostrando vicinanza ed affetto a tutti i suoi cari.

In base alle informazioni che hanno reso note alcuni media, il dramma si è consumato nella giornata di domenica 16 maggio. L’artista, conosciuto da tutti come MC Kevin era con la moglie in Messico.

Stavano alloggiando in un hotel. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è caduto dal balcone della sua stanza al quinto piano.

I passanti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Però, la situazione di Kevin Nascimento Bueno è apparsa critica sin da subito. Ha riportato delle ferite e dei traumi molto gravi dopo il terribile incidente.

Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre al suo arrivo nella struttura sanitaria.

La carriera di Kevin Nascimento Bueno ed il messaggio della moglie

Kevin amava cantare un genere che era nato in Brasile nel 2008, chiamato funk paulista. Però, era diventato famoso con una canzone che ha prodotto nel 2019, intitolata Trojan Horse.

Inoltre, era molto seguito anche sui social. Sul suo profilo Instagram aveva circa 10 milioni di follower. Si era sposato 15 giorni fa, con l’avvocato penalista Deolane Bezerra. Quest’ultima appena è venuta a conoscenza della tragica perdita, ha pubblicato una loro foto del matrimonio, con scritto:

