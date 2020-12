Antonella Clerici, avete mai visto la sua casa? Immersa nel verde, non potete immaginare cosa c’è all’esterno

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate e tra le più stimate nel nostro paese. In tutti questi anni, ogni programma da lei condotto è stato un grande successo. Nonostante il triste periodo che tutti noi stiamo vivendo, Antonella non si è mai persa d’animo ed ha dimostrato grande forza. Effettivamente la conduttrice sembra molto tranquilla e serena, al fianco del suo compagno Vittorio Garrone che finalmente le ha permesso di ritrovare il sorriso. Antonella vive insieme a lui ed alla figlia Maelle in Piemonte, in una splendida villa che si trova ad Arquata Scrivia. Ma avete mai visto la casa di Antonella Clerici?

Le foto della casa di Antonella Clerici

Antonella vive insieme al compagno e alla figlia in una villa che sembra un vero spettacolo. La casa è immersa nella natura e arredata secondo uno stile country e rustico. Parte dell’abitazione della conduttrice abbiamo avuto modo di vederla, grazie alle foto ed alle Instagram stories da lei stessa pubblicate. A predominare è la presenza del legno e dei colori caldi, mai vivaci e sgargianti. Queste caratteristiche rendono l’abitazione della Clerici molto ospitale e accogliente.

Sembra proprio che la casa di Antonella sia stata progettata a sua immagine e somiglianza. E’ dotata di ogni tipo di confort ed è immersa nel verde ed un mix di rusticità, di lusso ed eleganza. Nel salotto è presente un divano molto ampio e una poltrona dove la conduttrice ama sedersi, soprattutto quando vuole dedicarsi alla lettura che è una delle sue più grandi passioni. In questo video, potete vedere alcune immagini della casa della conduttrice.

A catturare l’attenzione però sembra sia il grande giardino all’esterno dell’abitazione. Nella parte esterna della casa si trova un grande cortile ed un grande terrazzo, dove la conduttrice è solita organizzare delle splendide serate in compagnia di amici e parenti.

All’esterno dell’abitazione, c’è anche una piscina dove la conduttrice ama rilassarsi. Antonella Clerici vive in questa casa da circa due anni, insieme a Vittorio Garrone e alla figlia Maelle.

