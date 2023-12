Lutto per Lilli Gruber: è morta sua mamma

Questi sono giorni di grave lutto per Lilli Gruber. Nella giornata di martedì 19 dicembre la nota giornalista ha perso sua mamma, Herlinde Deutsch Gruber. La signora aveva 96 anni e viveva a Egna, in provincia di Bolzano. Stando a quanto reso pubblico sul web, i funerali della donna si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna.

Stando a quanto circola sul web, al momento Lilli Gruber non ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scomparsa di sua mamma. La nota giornalista aveva un bellissimo rapporto con sua mamma; suo padre, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, un paesino che si trova su un altopiano della valle dell’Adige.

Pare che la mamma di Lilli Gruber ha sempre voluto che in casa si parlasse tedesco in rispetto alle usanze austro-ungariche. In una recente intervista Lilli Gruber ha raccontato un aneddoto della sua infanzia mai svelato prima. La giornalista ha rivelato che all’asilo una suora convocò sua mamma per riferirle le difficoltà di Lilli ad imparare l’italiano.

A quel punto la mamma della giornalista rispose alla suora con queste parole:

Sorella, non so quando Lilli imparerà l’italiano, né come. Ma sono sicura di una cosa: quando lo parlerà, lo farà di certo meglio di tutte le altre.

