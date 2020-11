Grave perdita per Ludovica Pagani, l'influencer dice addio su Instagram al suo adorato nonno

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Ludovica Pagani la quale ha subito una grave perdita. Si tratta del suo adorato nonno il quale è venuto a mancare nei giorni scorsi. Un grande dolore che la stessa influencer ha deciso di condividere con tutti i suoi fan scrivendo su Instagram un messaggio d‘addio.

Ludovica Pagani, uno dei volti più amati e stimati nel mondo dei social, ha perso una persona molto importante e a cui lei era molto legata. Nel corso dei giorni scorsi è morto suo nonno e la celebre influencer non ha voluto tenere per sé questa triste perdita. Sul suo profilo Instagram ha condiviso due foto insieme a quest’ultimo per concedergli il suo ultimo saluto.

Ludovica Pagani è nata il 25 giugno nel 1995. Laureatasi in management a Milano, ora è diventata a tutti gli effetti una star dei social e della televisione. Con il suo fisico mozzafiato e il suo viso incantevole, la ragazza è anche il volto del calendario 2020 realizzato per due magazine italiani.

Ludovica pagani ha deciso di annunciare a tutti i suoi fan la scomparsa di suo nonno in prima persona. Con queste parole ha espresso tutto il suo dolore:

Ciao ragazzi/e..non avrei mai voluto fare questa stories..ma purtroppo..mio nonno è venuto a mancare qualche ora fa (per patologie pregresse, nulla a che vedere con il covid). Volevo avvisarvi che mi assenterò qualche giorno dai social e questo weekend non ci sarà il mio programma 105 casa pagani su radio 105. Scusatemi so che capirete. Grazie.

Inoltre, la celebre influencer ha voluto ricordare il suo amatissimo nonno pubblicando anche due foto su Instagram che li ritrae abbracciati insieme. Nella didascalia la conduttrice ha scritto:

… Sempre sarai… Ciao nonno….

Nella prima foto in bianco e nero appaiono nonno e nipote sorridere e dai loro volto traspare amore e affetto. Nella seconda appare Ludovica che prende tra le mani il viso di suo nonno e gli stampa un bacio sulla fronte. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio che tutti i fan dell’influencer hanno scritto sotto il suo post per il tragico lutto.