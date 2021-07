Lutto per Nancy Coppola:la famosa cantante napoletana sui social dà un triste annuncio che la riguarda da vicino e riguarda la sua famiglia. Purtroppo è morta la nonna a cui la giovane era davvero molto legata. Una figura femminile che è sempre stata di grande riferimento per lei. E il vuoto che prova ora è incolmabile.

La cantante napoletana piange la morte della nonna, con un post sui social in cui ricorda la grande donna. La ex concorrente dell’Isola dei Famosi non era a casa al momento del peggioramento delle condizioni di salute della nonna, ma ha fatto di tutto per salutarla prima che morisse. Ecco cosa ha detto Nancy:

Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivò quella telefonata “ Corri che nonna non sta bene “. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo?

La ragazza ha comunque onorato il suo impegno, con un peso sul cuore che ricorderà per sempre, come ha raccontato l’ex naufraga nell’edizione del 2017 del reality show su Instagram, dove ha quasi 600mila follower.

In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta: La persona da parte, non pensare e sii forte. Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi.

Lutto per Nancy Coppola, l’ultimo saluto alla nonna

Per fortuna la cantante napoletana è riuscita a correre dalla sua nonna prima che esalasse l’ultimo respiro. Lei l’ha aspettata.