Marca dal grande schermo ormai da diversi anni, ma ora i riflettori si sono di nuovo riaccesi su Maria Zaffino. Per circa 10 anni è stata una delle protagoniste indiscusse di Amici di Maria De Filippi, la strada da professionista l’ha vista fare un salto di carriera eccezionale.

Maria Zaffino, intervistata da Fanpage, ha raccontato come vanno le cose nella sua vita. Ovviamente, impossibile non parlare del fatto che a meno di 44 anni diventerà nonna per la prima volta.

Sua figlia maggiore, Chiara di 21 anni, è in dolce attesa, ma Maria Zaffino non si dedicherà solo a fare la nonna. Per espressa volontà di Chiara la ballerina continuerà ad insegnare e fare stage in giro per l’Italia.

Quello che ora tutti vogliono sapere è quali sono gli effettivi rapporti con il talent che l’ha resa così famosa. La donna ha confessato di non aver più rapporti con Maria De Filippi ormai da un po’, ma non esclude un ritorno nel talent, anche se in veste diversa:

Seguo Amici perché sono molto affezionata al programma e ci sono persone che mi piacciono tantissimo, come Alessandra Celentano. Il programma è cambiato tantissimo, sì, inutile girarci intorno. Prima si respirava un’aria più semplice, i ragazzi erano più tranquilli e acqua e sapone. Si faceva tutto: i cantanti ballavano e recitavano, i ballerini dovevano cantare e recitare, e anche per noi era più stimolante.