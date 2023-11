Lutto per Orietta Berti, l’annuncio commuove: “Un dolore enorme”

La cantante e suo marito Osvaldo in lacrime per la scomparsa del loro cagnolino

Orietta Berti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore la cantante si è resa protagonista di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In queste settimane Orietta Berti è impegnata nelle vesti di giudice in Io Canto Generation, insieme ad Albano Carrisi, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Intimità’, la cantante ha parlato del programma, considerandolo una grande opportunità per i giovani protagonisti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Una grande occasione, ai giovanissimi di Canale Cinque consiglio di prenderla come un meraviglioso gioco, sicuramente vivranno tutti delle emozioni bellissime che ricorderanno tutta la vita. Oggi per gli aspiranti cantanti ci sono molte più possibilità. Ai miei tempi non c’era tutto questo, la rete, i social, un talent come Io Canto Generation è un’occasione bellissima.

Ma non è finita qui. Oltre a parlare della sua esperienza come giudice nel programma di Canale5 condotto da Gerry Scotti, Orietta Berti ha rivelato al noto settimanale di aver vissuto, insieme a suo marito Osvaldo, un terribile lutto. La cantante ha infatti annunciato di aver perso uno dei suoi cagnolini. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Osvaldo e io abitiamo in una casa di tre piani e al piano terra abbiamo un cane.

E, continuando con il suo discorso, Orietta Berti ha poi aggiunto:

Prima erano due ma purtroppo uno se n’è andato lasciandosi a fare i conti con un dolore indicibile.

La perdita del suo cagnolino rappresenta un vuoto incolmabile, ma Orietta cerca di andare avanti pensando al lavoro a questa nuova avventura televisiva di cui è protagonista. su Canale5.