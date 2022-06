Lutto per Pamela Prati: è morto il nipote

In queste ultime ore Pamela Prati sta vivendo un vero e proprio lutto. Poco fa, infatti, la regina del Bagaglino ha annunciato la morte di suo nipote. Nel post in questione la showgirl ha espresso tutto il suo dolore per la prematura scomparsa del giovane.

Tramite alcune Instagram stories Pamela Prati ha annunciato la prematura scomparsa di suo nipote. Nel doloroso annuncio la showgirl non ha specificato di quale delle sue sorelle fosse figlio né tantomeno descritto i dettagli della sua morte. Ecco le parole che Pamela Prati ha usato per annunciare la prematura scomparsa di suo nipote:

Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre…siamo devastati dal dolore. Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro.

Inutile dire che tutti i suoi followers si sono uniti al dolore e al difficile momento che la famiglia della showgirl sta affrontando in questi giorni.

Oltre al doloroso annuncio scritto per la prematura scomparsa del nipote, Pamela Prati ha voluto rivolgere delle parole di supporto per sua sorella. Ecco cosa ha scritto:

Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio.

Infine la regina del Bagaglino ha concluso:

Avevi ancora tanto da vivere…Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità.

Come già anticipato, sono stati molti coloro che dopo la triste notizia hanno scritto parole di cordoglio per la showgirl.

Tra i tanti, anche molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno lasciato un messaggio di condoglianze per il brutto evento che ha colpito la famiglia di Pamela Prati. Laura Chiatti ha rivolto alla donna queste parole:

Coraggio amica mia.

Non ci resta che unirci al dolore che sta provando in questo momento la famiglia di Pamela Prati.