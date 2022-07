Lutto per Paolo Belli: è morta la mamma Pierina Rivi

In queste ultime ore un grave lutto ha colpito la famiglia di Paolo Belli. Il cantante, infatti, è stato costretto a dire addio alla sua amata mamma, Pierina Rivi. La donna è scomparsa all’età di 81 anni nell’ospedale del comune di Scandiano. Un vero colpo al cuore per l’uomo che al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Questi sono giorni davvero tristi per Paolo Belli che è stato costretto a dire addio per sempre alla sua amata mamma. Il suo nome era Pierina Rivi ed aveva 81 anni. La donna è morta presso l’ospedale del comune di Scandiano, dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute.

C’è da dire che Pierina Rivi non era noto solo per essere la mamma di Paolo Belli. La donna, infatti, si è sempre contraddistinta per il grande impegno messo in tutte le cose che faceva, oltre che per la sua presenza in politica e nelle attività della vita di comunità.

Paolo Belli in lutto per la morte di sua mamma

Inutile dire che la notizia della sua scomparsa ha destato una grande tristezza e commozione in chiunque la conosceva. Come già anticipato, Pierina Rivi era molto attiva nel mondo della politica e in particolar modo in quello di sinistra. Per questo motivo la donna è stata ricordata da alcuni personaggi politici importanti.

Tra questi, riportiamo le parole del parlamentare del PD Andrea Rossi:

In un luogo che da oltre vent’anni riempiva le nostre estati, eri come sempre colonna fondamentale e infaticabile, la mamma e la nonna che tanti vorrebbero avere: sempre presente, un’artista dei fornelli e, da qualche anno, anche sul palco con il coro “Anello Forte”, eri sempre prodiga di sorrisi, battute e complimenti. Non penso di averti mai vista arrabbiata, mai sprovvista del tuo immancabile sorriso, anche quando la fatica di ore e di giorni prendeva il sopravvento […]

Al momento il co-conduttore di Ballando con le Stelle non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo la morte della sua amata mamma. Ci stringiamo al suo dolore e a quello della sua famiglia.