Lutto per Roberta Capua, è morta la madre: anche lei era stata una Miss Italia

Sono queste ore di lutto per Roberta Capua. L’ex Miss Italia ha annunciato sui social la scomparsa di sua mamma. Marissa Jossa è scomparsa all’età di 85 anni e anche lei, proprio come sua figlia, è stata eletta come la più belle d’Italia. Inutile dire che l’annuncio della conduttrice ha commosso tutti: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Grave lutto per Roberta Capua. Come già anticipato, l’ex Miss Italia ha annunciato tramite la sua pagina Instagram la perdita della sua cara mamma. Nel dettaglio, la conduttrice ha condiviso uno scatto che ritrae sua mamma, anche lei eletta Miss Italia, accompagnando una breve ma significativa didascalia:

Ciao mamma.

Dopo la pubblicazione della notizia, sono stati molti coloro che si sono uniti al dolore di Roberta Capua, inviandole messaggi di affetto e vicinanza. Tra le tante parole scritte, non sono passati inosservati i commenti di molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Roberta Capua, morta sua madre: anche la pagina ufficiale di Miss Italia le rivolge l’ultimo saluto

Come già anticipato, Marissa Jossa è stata eletta la più bella d’Italia ma, a differenza di sua figlia, ha deciso di non proseguire la carriera televisiva. Dopo la drammatica notizia, anche la pagina ufficiale del concorso di bellezza ha deciso di rivolgere l’ultimo saluto alla madre di Roberta Capua, ricordando di aver vinto una delle edizioni più importanti.

Enzo Mirigliani la descrisse come una bellezza acqua e sapone e anche i media scrissero che all’epoca Marissa vinse proprio per la sua semplicità e per la sua bellezza acqua e sapone. Come già scritto, dopo essere stata eletta la più bella d’Italia, Marissa Jossa decise di non continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, al contrario di sua figlia.