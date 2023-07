Roberta Capua sul suo addio alla Rai: ecco svelata la verità

Nel corso delle ultime ore, Roberta Capua si è lasciata andare ad inedite dichiarazioni in merito alla sua uscita di scena dai palinsesti Rai. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Roberta Capua è una delle conduttrici più amate e popolari del mondo della televisione italiana. Di recente, la Rai ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti ma non abbiamo visto alcuna traccia della celebre conduttrice.

A parlare in merito alla questione ci ha pensato la diretta interessata in occasione di un’intervista a “TvBlog”. In questo modo la celebre conduttrice ha commentato il suo addio alle reti Rai:

Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa.

Non è tutto. Tra i vari cambiamenti dei nuovi palinsesti ci sarà il debutto di un nuovo programma, ovvero La volta buona. Inizialmente, il format doveva essere condotto da Roberta Capua ma successivamente la scelta è ricaduta su Caterina Balivo. Si tratta di una decisione comunicata direttamente al suo agente e che lei stessa non ha commentato in modo negativo:

Perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina.

Roberta Capua fuori dalla conduzione di Estate in diretta: il motivo

Infine, la Capua ci ha tenuto a precisare che lei stessa ha deciso di non condurre Estate in diretta quest’anno. Il motivo? Sembra che la donna abbia voluto prendersi una pausa per dedicare più tempo alla propria famiglia. Queste sono state le sue parole: