Lutto per Sandra Bullock: è morto il compagno Bryan Randall, aveva 57 anni

Nel corso delle ultime ore un grande lutto ha colpito Sandra Bullock. Il giornale ‘People’ ha infatti reso pubblica la notizia della prematura scomparsa di Bryan Randall, fotografo e compagno dell’attrice che si è spento per sempre all’età di 57 anni; da tempo l’uomo era malato di SLA.

È morto all’età di 57 anni Bryan Randall, ex modello, fotografo di grande fama e compagno di Sandra Bullock. Ad annunciare la prematura scomparsa dell’uomo, che da circa tre anni lottava contro la SLA, è stata la famiglia tramite un comunicato ufficiale reso pubblico dal magazine ‘People’.

Con queste parole la famiglia di Bryan Randall ha reso pubblica la notizia della prematura scomparsa dell’uomo:

Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta.

E, continuando, la famiglia del compagno dell’attrice chiede a tutti massimo rispetto per il lutto che l’ha colpita:

Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostre compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l’impossibile compito di dire addio a Bryan.

Sandra Bullock e Bryan Randall, una storia d’amore iniziata nel 2015

Sandra Bullock e Bryan Randall si sono incontrati per la prima volta nel 2015, anno in cui l’uomo scatto delle foto al figlio dell’attrice in occasione del suo compleanno; da quel momento in poi non si sono più lasciati. In una recente intervista, la star di Hollywood si era espressa in merito al suo compagno con queste parole: