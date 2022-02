Un tremendo lutto ha colpito Sara Tommasi. L’ex attrice, modella e showgirl ha pubblicato uno straziante post sul suo profilo ufficiale Instagram, per salutare la sua mamma.

Ciao mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace ❤️🌷

Sono stati tantissimi i commenti sotto il post, di persone che hanno voluto lasciare messaggi di supporto e di cordoglio per Sara Tommasi.

Dalle sue parole è ben comprensibile, che nonostante il dolore, è felice di aver regalato un’ultima gioia alla sua mamma, prima che volasse in cielo.

Il 21 marzo del 2021, si è sposata con il suo manager Antonio Orso, con una cerimonia molto intima, con poche persone. L’ex modella non si è risparmiata di pubblicare le bellissime foto sui social network, dove è apparsa con un abito da sposa bianco in pizzo e organza.

Tutti ricordano il suo nome per il suo “periodo oscuro“. Ex attrice italiana, Sara Tommasi si è ritrovata all’interno di quello che forse è stato il periodo più brutto di tutta la sua vita, il periodo della droga e dei film hard.

La sua carriera nel mondo televisivo è iniziata come valletta di Paperissima e di altri programmi televisivi. Ha partecipato anche a L”Isola dei famosi e recitato in diversi conosciuti film.

Si è però lasciata trasportare da quella vita accecante. Droga, alcool, film hard e un grave disturbo, il bipolarismo.

Ha sempre raccontato di non ricordare nulla del suo passato e di essersi fatta trascinare e muovere come una marionetta dalle altre persone.

Oggi si è gettata tutto alle spalle e finalmente vive una vita felice con suo marito. Non è stato facile, più volte ha parlato di quel doloroso periodo della sua vita e di come sia stato difficile per lei uscirne. Ma ciò che conta è che oggi abbia ritrovato la fiducia in se stessa e sia tornata a sorridere di nuovo.