Si è spenta lo scorso 11 febbraio la nota attrice Isabel Torres, di soli 52 anni. Purtroppo era affetta da un grave tumore ai polmoni, che nonostante le cure a cui è stata sottoposta, si è diffuso molto velocemente in tutto il suo corpo. I medici le avevano dato 2 mesi di vita.

Una notizia che ha spezzato i cuori di tantissime persone sia del mondo dello spettacolo che non. A dare conferma di questa triste perdita, è stata proprio la sua famiglia.

Isabel Torres è nata in Spagna nel 1969. In un primo momento ha iniziato a lavorare come conduttrice. Nel 2019 ha raggiunto l’apice della sua carriera proprio come attrice.

Ha interpretato il ruolo di una donna chiamata Cristina nella serie Venom. Inoltre ha avuto anche altri ruoli in diversi film. La diagnosi del tumore ai polmoni è arrivata nel 2018. Proprio mentre stava lavorando nella famosa serie.

La nota attrice ha deciso di condividere sui social la sua dura battaglia solo nel 2020. Ha parlato degli effetti collaterali che le provocavano le terapie ed anche della perdita dei capelli dovuta proprio alle chemio.

I suoi fan però sono rimasti sconvolti quando nel novembre del 2021, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video, dicendo che aveva solamente 2 mesi di vita. Il cancro si era diffuso in tutto il corpo ed i medici non potevano più fare nulla per aiutarla. Nel post ha scritto: “Non sapevo cosa fare, se morire, se piangere, se gettarmi su un divano. Avevo molte opzioni, ma quella che mi ha dato coraggio è stato sapere che stavo girando la serie della mia vita!”

Il messaggio dei familiari di Isabel Torres sui social

La nota attrice per molto tempo ha pubblicato ciò che era costretta a subire e le sue condizioni. Tuttavia, in molti si sono resi conto che il suo ultimo post risaliva allo scorso 18 dicembre. I suoi familiari per informare tutti della straziante perdita subita, sul suo profilo Instagram hanno scritto:

Oggi, 11 febbraio 2022 abbiamo lasciato andare Isabel. Sebbene i suoi parenti ed amici siano profondamente dispiaciuti per la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà si divertirà solo come lei sa fare.

