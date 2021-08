Lutto nel mondo dei social: la star di Tik Tok è morta a soli 23 anni

In queste ultime ore un terribile lutto ha investito il mondo dei social. Una giovane star di Tik Tok è morta mentre stava registrando un video. Lei era Kubra Dogan, una ragazza di soli 23 anni scomparsa prematuramente cadendo nel vuoto dal nono piano mentre stava riprendendo un tramonto. Durante la tragedia Kubra Dogan era in compagnia di sua cugina.

Con lei, al momento della tragedia, era presente la cugina Helen la quale ha ripreso in diretta i momenti che hanno causato la morte della giovane tiktoker. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi che hanno fatto tutto il possibile per rianimare la giovane. Alla fine, purtroppo, per Kubra non c’è stato nulla da fare.

Una morte inaspettata che ha causato lo shock non solo della famiglia di Kubra ma anche di tutto il popolo del web. I familiari hanno intenzione di fare causa alla ditta costruttrice del tetto. Dal video registrato da Helen, la cugina di Kubra, è stato possibile ricostruire le dinamiche dell’incidente.

La giovane star di Tik Tok è caduta, precipitando nel vuoto, appena ha iniziato a camminare sul pavimento del tetto. Per questo motivo la famiglia della 23enne ha espresso la sua intenzione di iniziare una causa contro il costruttore del tetto.

Kubra Dogan non è l’unica giovane morta durante la registrazione di video da condividere sui social. Lo scorso luglio, infatti, lo stesso destino è toccato a Xiao Quimei. La giovane tiktoker, anche lei di 23 anni, è morta cadendo da una gru dopo aver registrato uno dei suoi video.