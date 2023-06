Lutto per Stefania Orlando, l’ex gieffina distrutta per la morte di Margot: l’addio social commuove

Nel corso delle ultime ore il nome di Stefania Orlando è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? A tutti non è passato inosservato lo straziante addio condiviso sulla sua pagina social in seguito alla scomparsa della cagnolina Margot. Le parole dell’ex gieffina hanno commosso tutti.

In queste ore Stefania Orlando sta vivendo un vero e proprio lutto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato, tramite la sua pagina Instagram, la scomparsa della sua cagnolina Margot, a cui l’ex gieffina era legatissima. Da qui la sua decisione di rivolgere l’ultimo saluto alla sua pelosetta: inutile dire che le sue parole hanno commosso tutti.

Queste sono state le parole con cui Stefania Orlando ha voluto ricordare la sua pelosetta Margot:

Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore.

E, continuando, Stefania Orlando ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi. Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo.

Infine, concludendo, l’ex gieffina ha scritto: