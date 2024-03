“Luxuria pronta al colpaccio” Isola dei Famosi, tra i naufraghi potrebbe esserci proprio lui: è un Big della televisione italiana e lo vediamo tutte le sere in tv

Un Big della televisione italiana potrebbe sbarcare in Honduras: di chi stiamo parlando

L’8 aprile Vladimir Luxuria presenterà tutti i naufraghi del reality show firmato Mediaset. Tra i Big chiamati a gareggiare e a sopravvivere si fa anche un nome molto interessante, che però è ancora da confermare. I rumors dicono che un Big della televisione italiana approderà all’Isola dei Famosi: scopriamo insieme di chi si tratta.

Vladimir Luxuria

Appena finirà il Grande Fratello, nemmeno una settimana di tempo per riprendersi che ecco che comincerà un altro programma di punta delle reti Mediaset. Vladimir Luxuria darà il via l’8 aprile in prima serata su Canale 5 alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

In Honduras andranno moltissimi vip, nelle vesti di naufraghi pronti a sfidarsi e a tentare di convincere il pubblico a lasciarli in gara. Il cast non è ancora stato confermato del tutto, ma alcune voci si rincorrono nelle ultime ore. La conduttrice potrebbe ancora stupirci con nomi decisamente interessanti.

Tra i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe arrivare anche un volto molto noto del piccolo schermo e, in particolare, dei programmi Mediaset. Se sappiamo già che l’inviata sarà Elenoire Casalegno e che gli opinionisti in studio saranno Dario Maltese e Sonia Bruganelli, ecco che quest’ultima potrebbe ritrovarsi a commentare un amico di famiglia.

Sonia Bruganelli, infatti, è l’ex compagna di Paolo Bonolis e il nome che si fa in queste ore è proprio uno stretto collaboratore del grande presentatore italiano. Il condizionale è ancora d’obbligo, ovviamente, ma presto lo scopriremo sicuramente.

Luca Laurenti all’Isola dei Famosi? Il rumor non è ancora stato confermato

A fare il nome del “Maestro” è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nel programma Password di RTL 102.5. In Honduras potrebbe esserci Luca Laurenti, ma le trattative sarebbero ancora in corso e le possibilità non sarebbero altissime.

Il giornalista parla di un vero e proprio “colpaccio”. Se lui dovesse, però, scommettere 50 euro sulla presenza del braccio destro storico di Paolo Bonolis, non lo farebbe assolutamente.