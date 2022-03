Addio all’attrice che ricordiamo per aver interpretato un ruolo importante nella versione di Doctor Who degli anni Ottanta. Lynda Baron è morta, infatti, all’età di 82 anni. La notizia è stata data dalla sua agente, Donna French, in una dichiarazione ufficiale, che vuole ricordare con parole davvero toccanti.

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Lynda Baron. Era un’attrice incredibile e una grande amica. I suoi ruoli iconici dell’infermiera Gladys in Open All Hours e della zia Mabel in Come Outside sono stati apprezzati da ogni generazione. Conosciuta per i suoi ruoli da protagonista nei musical del West End e anche per le produzioni drammatiche, abbiamo perso una grande luce del nostro mondo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Sarah, a suo figlio Morgan e a tutta la sua famiglia.

Queste le parole di Donna French, l’agente dell’attrice per poterla ricordare proprio in questi giorni in cui lo speciale primaverile di Doctor Who. Una triste coincidenza che getta nello sconforto i tanti fan della serie e dell’interprete.

Lynda Baron, morta un’attrice straordinaria che ricorderemo per sempre

Lilian Ridgway, questo il vero nome di Lynda Baron, era nata il 24 marzo del 1939 ed è morta il 5 marzo del 2022. Attrice e comica inglese, è diventata popolare con il ruolo dell’infermiera Gladys Emmanuel nella serie comica della BBC e dal 1976 al 1985. Oltre che nel suo sequel Still Open All Hours (2013–2016).

L’abbiamo anche vista nella serie di fantascienza della BBC Doctor Who, ma è apparsa anche in altre serie e film per la televisione.

L’attrice ha esordito a 16 anni come attrice e da allora non si è mai più fermata, come ha ricordato anche la sua agente. Ma ha lavorato anche al teatro, oltre che in tv. Ed è stata anche una cantante. La ricordiamo nella canzone originale “The Ballad of the Last Chance Saloon” nell’episodio The Gunfighters semprre in Doctor Who.