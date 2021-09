Sono ore di ansia e disperazione quelle che stanno vivendo i familiari della nota attrice Tanya Fear. Purtroppo è scomparsa dalla serata di giovedì 9 settembre e nessuno ha più sue notizie. A dare conferma dell’accaduto è stato proprio il suo manager in un post sui social.

Una vicenda drammatica, che sembra essere avvolta nel mistero. I suoi amici ed i suoi familiari vogliono sapere cosa le è accaduto, ma soprattutto sperano di poterla riabbracciare al più presto.

Tutto è iniziato intorno alle 22:00 di giovedì 9 settembre. L’ultima volta che è stata vista era in un locale situato a Santa Monica Boulevard, a Los Angeles.

I suoi familiari hanno deciso di denunciare la sua misteriosa scomparsa nella giornata di sabato. Non avevano più sue notizie ed essendo preoccupati, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti per prima cosa hanno fatto irruzione nel suo appartamento, ma della giovane attrice di 31 anni, non c’erano tracce. Tutto era rimasto come l’ultima volta. Infatti al momento non si hanno informazioni concrete. Il suo manager, per informare tutti dell’accaduto, in un post sui social ha scritto:

Stava bene quando l’ho vista l’ultima volta e siamo tutti preoccupati, molto preoccupati. Speriamo si tratti di un errore, un semplice errore. Speriamo di trovarla presto.

L’appello della famiglia di Tanya Fear e la sua carriera

Abbiamo chiesto al dipartimento di polizia di indagare sulla scomparsa della nostra Tanya. Ha lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa. Abbiamo contattato il Ministero degli Esteri del Regno Unito, dopodiché un agente della polizia locale del dipartimento di Los Angeles, ha fatto visita nella sua abitazione, ma lei non c’era.

Tanya Fear è nota per aver lavorato nella serie “Doctor Who” ed anche perché ha lavorato nella serie Netflix “Spotles”. Nella sua carriera ha avuto anche ruoli meno importanti in altri film.