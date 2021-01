Madalina Ghenea smentisce la relazione con Nicolò Zaniolo e mette di mezzo gli avvocati

In questi giorni non si è parlato altro che del triangolo amoroso formatosi tra Nicolò Zaniolo, Madalina Ghenea e l’ex fidanzata di lui Sara Scaperotta attualmente incinta proprio del giovanissimo calciatore della Roma.

Stando ai gossip di questi giorni, sembra che Nicolò Zaniolo abbia lasciato la ragazza incinta proprio per dedicarsi alla relazione con Madalina Ghenea. La modella e attrice rumena però, ha spiazzato tutti con un post su Instagram.

La donna ha infatti pubblicato uno screenshot di una lettera redatta proprio dai suoi avvocati che smentisce in ogni modo la relazione con Nicolò Zaniolo. Inoltre, specifica che i due si sono visti solo una volta e che tra loro non è nata una storia.

L’attrice è visibilmente preoccupata per la reputazione che può crearsi agli occhi di sua figlia. La modella ha infatti una bambina che, come sottolineano gli avvocati, è turbata dalle bugie mediatiche messe in giro.

Nello sfogo della modella c’è inoltre una parte in cui ha personalmente redatto il suo pensiero dichiarandosi profondamente addolorata e turbata da quanto sta succedendo sui social e sul web in generale.

In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo. La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni.

“Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia famiglia perché sono una mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e a Capodanno sono stata con le persone per me più care al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”.