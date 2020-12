Nicolò Zaniolo, la zia di Sara tuona: “Seconda volta che è incinta”

È rimbalzata su tutti i giornali di gossip la notizia su Nicolò Zaniolo. Il giovane calciatore della Roma, di soli 21 anni, aspetta una iglio dalla sua ex Sara Scaperrota.

I due però, si sono lasciati qualche settimana fa e poco dopo è venuta a galla una nuova relazione del calciatore. Nicolò Zaniolo è infatti ora impegnato con l’attrice e modella rumena Madalina Ghenea.

Il ragazzo, per mettere fine alle voci sulla sua vita privata, ha condiviso sui social un pensiero molto preciso. Non si sente pronto per un figlio, ma la sua ex fidanzata ha deciso di proseguire con la gravidanza. Al contempo però si prenderà tutte le responsabilità e rispetterà gli impegni da genitore.

Ora però, a rompere il silenzio, è la zia di Sara Scaperotta che ha descritto la situazione come disumana. Sembra infatti che dietro alla maternità della ragazza ci siano retroscena ben precisi e che, se confermati, sarebbero davvero difficili da mandare giù.

La donna ha spiegato che Sara è la seconda volta che aspetta un figlio dal giovane calciatore. La prima volta è stata sette mesi fa e la coppia aveva poi scelto di interrompere la gravidanza perché non erano pronti. Proprio quell’episodio li aveva legati ancor di più.

Secondo quanto riporta la zia, ora era proprio Nicolò che voleva a tutti i costi un bambino. Per poi ripensarci in corso d’opera. Il 6 dicembre, giorno in cui Sara aveva comunicato la gravidanza, proprio il calciatore aveva postato una foto insieme a lei sui social. Secondo la zia dietro la scelta del ragazzo ci sarebbe la famiglia.

Non solo ha cancellato le foto con mia nipote, ma quando Sara gli propone di dirlo subito alla sua famiglia, esplode il caos. Nicolo, vuole aspettare. Prende tempo e dice a mia nipote che lo avrebbero fatto a Natale, a La Spezia, quando i due sarebbero andati a Natale per le vacanze nel paese natale del ragazzo. Mia nipote, non mi chieda per quale motivo, difficilmente è stata accettata dalla famiglia. Sara non vuole andare a La Spezia, noi siamo una brava famiglia, onestamente sentire che lei ha paura del giudizio, incute timore in tutti. Sara, in dolce attesa, per la seconda volta, psicologicamente sconvolta, giovane, anche provata, non avrebbe retto nel sentirsi “non accettata”. Chiede a Nicolò di dirlo ai genitori subito. E… come non detto. Appena lo scoprono, corrono a Roma ed è il caos. Mia nipote viene cacciata di casa in 24 ore. E loro abbandonano la casa dove vivevano i ragazzi.

La zia ha poi aggiunto che il ragazzo ha in realtà bloccato tutti i contatti di Sara e che ha cambiato casa in fretta e furia per non farsi trovare. Inoltre le avrebbe comunicato che il figlio è solo di sua responsabilità.