Bufera social per la cantante Madame dopo quanto scritto in un suo tweet. La giovane cantante che abbiamo avuto modo di apprezzare all’ultimo Festival di Sanremo, ha pubblicato un tweet sabato dove ha comunicato di non essere disposta a concedere un selfie a chi non conosce la sua musica, non compra i suoi cd, o non va ai suoi concerti.

Questo il contenuto del messaggio incriminato: “Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni”. Inutile dire che dopo questa frase sui social e in particolare su Twitter si è alzato un polverone con tantissime critiche tanto che l’hashtag “Madame” è stato in tendenza per tutta la giornata di ieri.

Numerosi fan non hanno apprezzato questo suo modo di fare: “Fan di Madame da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi fan in caso la incontrate, dopo il green pass il Madame pass” – scrive un utente.

Sulle polemiche è intervenuto poi anche il collega Ermal Meta che ha voluto quasi rincuorare Madame con questo tweet: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata). Se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter” – ha scritto.

Madame risponde alle critiche su Instagram

Madame ha risposto poi alle critiche: “Questa mattina è partita una polemica in seguito ad un mio tweet dove avevo pochi caratteri a disposizione e tanta rabbia da sfogare. È stato un errore mio, dovrei essere meno impulsiva. Se una polemica parte dalle mie parole è chiaro che sia in gran parte colpa mia. Voglio chiarirmi, soprattutto con il mio pubblico cui devo tantissimo” – le sue parole.