Madame scalza sul palco di Sanremo: perché? Lo spiega lei stessa

Il festival di Sanremo è diventato un palco innovativo. Gli ospiti sono rinnovati, giovani e freschi, portano novità assolute all’Ariston. Una delle nuove icone è sicuramente Madame. Il suo ambito musicale è quello del rap, e nonostante sia giovanissima (ha appena 19 anni) la sua musica è pervasiva e la sua arte le ha assicurato un posto tra i grandi della musica italiana.

Il suo ideale è semplice, ma rivoluzionario: essere sé stessi, contro ogni imposizione esterna. Il suo stile è unico. La sua particolarità sta nel fatto che il suo messaggio viene veicolato non solo tramite la sua musica, ma anche attraverso il suo modo di presentarsi. Madame non si è mai piegata ai pareri esterni e questo fa la sua forza. Tutto ciò ci porta alla singolare scelta dell’artista di presentarsi a Sanremo a piedi nudi.

Il bellissimo abito a specchio di Dior non viene accompagnato da un tacco esorbitante o da una scarpa da ginnastica. La rapper è salita sul palco assolutamente scalza. Di sicuro non è la prima artista che fa questa scelta particolare, ma quello che fa la differenza è il significato che Madame attribuisce a questo gesto.

La spiegazione di Madame

A spiegare il motivo dei suoi piedi nudi è stata lei stessa in una conferenza stampa. Madame spiega che è un’abitudine ormai, per lei. “I piedi nudi mi hanno aiutato a tenermi nel presente”, questa la spiegazione che ha lasciato tutti sbalorditi. L’idea è quella di restare ancorata al palco, creando con questo un contatto fisico. Durante un’intervista a La Repubblica ha confidato che ovviamente si tratta anche di comodità e, in effetti, non sembra una scelta sbagliata, visto il suo dinamismo durante le esibizioni.

Prima di lei, altri importanti volti della musica italiana avevano fatto la stessa scelta: da Anna Oxa nel 2001 ad Marina Rei nel 2006. Anche Irene Fornaciari (la figlia di Zucchero) per il suo debutto, si è presentata scalza. Insomma, quello di Madame è un piccolo gesto che la dice già molto lunga sulla forte personalità di questa giovanissima artista.