Grazie di cuore a tutti voi per gli auguri che mi avete fatto via social, sms , whatsapp, piccione , telefono…. Sono come ogni anno commossa e grata per le vostre attenzioni. I 40 anni pare siano una tappa importante della vita, momento di bilanci e riflessioni , mi dite. Come mi sento io a 40 anni? Provo a raccontarvelo. 🤔 Non posso dire che siano volati senza che me ne accorgessi , al contrario li ho riempiti di risate, eventi, traguardi, lacrime, scelte, cretinate, cambiamenti … Ho fatto tante cose, ho vissuto tante vite, sono stata tante persone . Prima nel Salento : da bambina secchiona a ragazzina anticonformista, mi aggiravo con la mia Red Rose modificata che strideva fastidiosa per le vie di Presicce ( lu zanzali) . A 15 anni ho litigato con Dio ed ero già una giovane anziana che si domandava sul senso della vita. Pesante come un piombo! A 19 anni per fortuna il Gabibbo mi ha salvata da me stessa e dal nichilismo ed è inizia la mia seconda vita A Milano, con la mia seconda famiglia: Striscia la Notizia. Ho vissuto anni ricchi di emozioni. Lavoro , viaggi, amici, risate, cazzate, musica… A 30 è arrivata Jamie e mi ha ridato i colori , la gioia, l’incanto. La guardo crescere e mi sento ogni giorno una donna fortunata , una mamma privilegiata. Ne abbiamo fatte di cose insieme…. E tante ne faremo. A 35 ci siamo trasferite in America, catapultate per scelta in una delle esperienze più belle, importanti e difficili della nostra vita . Insieme. Oggi mi guardo allo specchio e vedo … un sacco di gente!! 😂 Per rispondere alla vostra domanda , come ci si sente a compiere 40 anni , chiedo Aiuto a Mitch Albom: “La verità è che mi sento addosso tutte le età. Ho tre anni, ne ho cinque, poi trentasette, infine ‘quaranta ‘. Le ho vissute tutte, e so com’è. Mi piace essere un bambino quando sta bene essere bambino, mi piace essere un vecchio saggio quando sta bene essere un vecchio saggio. Pensa a tutto ciò che posso essere! Posso avere ogni età fino alla mia. Riesci a comprendere? […] Come posso essere invidioso di dove sei tu, quando ci sono passato anche io?” Dunque la domanda vera è: ne ho già 40 o ne ho solo 40?? 😃😂😆 Vi voglio bene