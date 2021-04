Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla litigata con Elisabetta Canalis: parole strazianti

Sono state le due veline più amate della storia di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dopo anni, erano ancora inseparabili: le due si erano trasferite insieme a Los Angeles e lì, avevano anche una palestra insieme, poi dal nulla la rottura.

I più attenti si sono accorti subito che tra le due c’era un po’ di gelo, fino all’eclatante gesto social con il quale le due avrebbero smesso di seguirsi sui loro rispettivi profili Instagram. Ma cos’è successo tra le ragazze?

Al momento le donne non hanno chiarito il motivo della loro litigata, ma qualche frecciatina non è passata inosservata. Dopo tempo anche Maddalena Corvaglia ha deciso di toccare fugacemente l’argomento. Intervistata da Il Quotidiano Nazionale ha spiegato:

Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. Però posso dire che è un grande dolore

E non è la prima volta che dà questa risposta, anche qualche mese prima ad Oggi aveva chiarito: “Mi spiace, preferisco non rispondere a questa domanda“.

Qualche parola in più l’aveva spesa Elisabetta Canalis che anche lei, in una recente intervista, aveva toccato l’argomento:

Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Devo dire almeno una cosa? Allora diciamo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi, spesso non succede. Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù.

Ora, la velina bionda è concentrata sulla carriera e ha confermato che tornerà presto sul grande schermo dedicandosi alla conduzione di un programma:

Torno in tv carica a mille con Motor Trend Mag. Condurre è la mia passione, non ho scelto questo lavoro per diventare famosa o per entrare prima in discoteca.

Se farei mai un reality? Non potrei mai andare all’Isola perché se non mi danno da mangiare divento pazza, né al Grande Fratello perché non mi piace spettacolarizzare il mio vissuto. E poi non me la sento di lasciare sola mia figlia Jamie, ha 9 anni, ha bisogno di me.