Madonna la conosciamo non è nuova alle provocazioni. Già prima dell’avvento dei social sui palchi dei suoi concerti ha sempre fatto parlare di sé con i suoi look eccentrici. Oggi, in epoca moderna, soprattutto su Instagram non è nuova a qualche uscita particolare. Tempo fa sfidò anche la censura di Instagram mostrando sul web il suo seno. Nelle ultime ore è tornata a sorprendere con un nuovo scatto che mette in risalto tutte le sue curve. Ma ai fan non è sfuggito un particolare.

Alla veneranda età di 63 anni Madonna è sempre in forma e sempre icona di stile e sensualità. Ha postato uno scatto in vestaglia nera e gold firmata Versace. Un modello di seta decorato con il maxi logo sulla schiena e l’iconica stampa La Greca sugli orli e sulla cintura. Il suo prezzo? 1.370 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di décolleté borchiati con il tacco largo, un audace reggiseno di pizzo nero portato in mostra e un paio di parigine total black.

Ma al di là dell’originale look casalingo ciò che è stato messo in risalto è il vistoso livido che ha sulla coscia sinistra e che si intravede dallo spacco. Madonna non ha rivelato come se l’è ma ne ha approfittato per scrivere in didascalia: “La vita mi ha picchiato! Non credere che mi importi, solo il diavolo si preoccupa”.

Poi ha immortalato in primo piano la sua lingerie total black. Si tratta dell’ennesima trovata per sfidare la censura dei social? Madonna ormai la conosciamo, questo è il suo stile.

Dopo anni di carriera continua a stupire tutti con i suoi look stravaganti ed eccentrici. In molti in questi anni hanno cercato di imitarla, ma Madonna è unica.