Quando i volontari hanno salvato Gucci, non immaginavano che dentro di lei nascondesse un gattino meraviglioso come Versace

Oggi vogliamo raccontarvi di uno degli ultimi salvataggi della Rescue Cats of Florida, un centro di soccorso per gattini senza tetto che ha sede negli Stati Uniti d’America. La gattina Gucci, grazie all’aiuto dei volontari, ha potuto dare alla luce il suo bambino e imparare come essere una madre perfetta.

La SPCA ultimamente ha salvato diversi felini dalle strade della Florida e li ha portati nella sua struttura per garantirgli tutte le cure di cui avevano bisogno.

Tuttavia, alcune delle gatte salvate erano in dolce attesa, quindi hanno dovuto chiedere aiuto a Samantha Fox, una vera e propria istituzione nel mondo del salvataggio dei gatti.

Tra i tanti felini, quella che ha catturato maggiormente l’attenzione di Samantha era proprio Gucci, una gatta arancione molto docile e abituata a trattare con gli umani. Voleva sempre coccole extra e che la sua pelliccia venisse spazzolata più volte al giorno. Samantha ha detto:

Gucci ha una personalità dolce e vivace allo stesso tempo. È una giovane donna così testarda. Stiamo imparando cosa gli piace e cosa non gli piace, abitudini di igiene personale, dolci, giocattoli, ecc.

Gucci da alla luce il piccolo Versace

Circa una settimana dopo il suo arrivo al rifugio per felini, la dolce gattina è entrata in travaglio. Samantha l’ha assistita per tutto il tempo durante quello che si è rivelato essere un parto molto duro.

Purtroppo uno dei cuccioli di Gucci non è sopravvissuto, ma un altro sta bene e sta prosperando come meglio non potrebbe.

Fin dai suoi primi istanti di vita, il gattino Versace si è attaccato alla sua mamma e non si è più allontanato. Passa tutto il giorno sotto le sue zampe a riscaldarsi e a schiacciare dei pisolini rigeneranti.

Dal canto suo, mamma gatta si comporta come una madre perfetta. Si occupa di suo figlio in ogni momento e Samantha non può far altro che gustarsi quelle dolci immagini.

In più, Samantha ha potuto notare di come il piccolo Versace è del tutto identico a sua madre. Non solo esteticamente, ma anche e soprattutto caratterialmente. Lui, proprio come la sua mamma, adora le coccole di Samantha e di tutti gli altri volontari del rifugio.

Non appena aprirà gli occhi e sarà pronto, troverà una casa tutta per lui dove continuare ad esplorare questo grande e variopinto mondo.