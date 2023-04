L’attrice Maggie Smith, quando il marito se n’è andato, ha iniziato a credere che la sua vita era ormai inutile e ha fatto fatica ad andare avanti senza di lui. L’interprete di Harry Potter ha trascorso gran parte della sua esistenza accanto allo sceneggiatore inglese Beverley Cross. Da quando lui è passato a miglior vita, Maggie Smith non si dà pace per un lutto che è troppo profondo da elaborare e da superare. Ancora oggi.

L’attrice 88enne, che ha iniziato come attrice di teatro per diventare ben presto una delle intepreti più amati del piccolo e del grande schermo, ha attraversato un momento difficile, come la scomparsa del marito, avvenuta ormai nel 1998.

La donna era già stata sposata prima di incontrare Beverley Cross, con cui però ha capito veramente cos’è l’amore. L’attrice famosa per aver interpretato la professoressa Minerva McGranitt nella saga di film di Harry Potter o Violet Crawley, vedova contessa di Grantham nella serie tv Downtown Abbey, ha fatto fatica ad accettare la perdita.

L’attrice, nata il 28 dicembre 1934 a Ilford, in Inghilterra, è oggi una delle più apprezzati attrici. Sin da adolescente ha dimostrato il suo talento per la recitazione. Il debutto a Broadway risale al 1956 e poi ha iniziato a recitare anche in tv, oltre che al cinema.

Nel 1967 l’attrice ha sposato in prime nozze l’attore Robert Stephens. La coppia ha anche avuto due figli, Toby Stephens e Chris Larkin. L’uomo però aveva problemi di salute mentale e non è stato facile stargli vicino.

Maggie Smith e il secondo marito, un amore senza fine

L’attrice Maggie Smith ha divorziato dal primo marito Robert Stephens nel 1973. Due anni dopo ha sposato il drammaturgo e sceneggiatore Beverley Cross.

Un amore lunghissimo, iniziato in realtà due anni prima del matrimonio.

Sono straordinariamente fortunata. Quando incontri di nuovo qualcuno che avresti dovuto sposare fin dall’inizio, è come un copione. Quel tipo di fortuna è troppo bello per essere vero.

La coppia è stata felice per 23 anni, fino a quando l’uomo è morto all’età di 66 anni, nel 1998. Maggie Smith era devastata: