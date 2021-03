Mahmood con la gonna a Sanremo: “Un simbolo”. Si scatenano le polemiche

Decisamente interessante e fuori dagli stereotipi la serata di ieri sera di Sanremo. Come dice giustamente il presentatore Fiorello: “Mahmood è avanti”. Nonostante sia giovanissimo, il cantante è già cantante e autore, nonché definito un animale da palcoscenico. La sua grinta è indiscutibile e la partecipazione a Sanremo non fa che confermare il suo talento.

Nella serata di ieri, il cantante si è esibito nei suoi grandi successi raccolti in un unico e stupefacente medley. Eppure, a destare maggiormente l’attenzione non è la sua musica. Infatti, il cantante è salito sul palco dell’Ariston con un look sicuramente coraggioso, firmato Burberry by Riccardo Tisci. L’abito ha attirato l’attenzione di molti e anche molte critiche.

Finalmente il festival di Sanremo vede uno stile genderless, portato avanti da moltissimi giovani artisti che si fanno baluardo di innovazione nel festival della musica italiana. Mahmood abbandona il classico smoking e sale sul palco in un abito smanicato Total black con gonna a pieghe con stivali in pelle. Probabilmente questa scelta stilistica ha fatto mormorare molti, ma il concetto che l’outfit porta con sé è sicuramente ben pensato. Perché un uomo non deve poter mettere una gonna?

Sicuramente il look di Mahmood presenta molto più buon gusto di molte giacche paillettate stravaganti. Il cantante si è fatto portavoce della nuova generazione che non ne può più di stereotipi e pregiudizi ma, anzi, anela soltanto alla libertà di esprimere sé stessi senza restrizioni o perbenismi.

Ma come antecedentemente detto, non sono mancate le critiche, di chi non tollera tale modernità e di certo non sdegna l’eleganza del classico completo da uomo per una ricorrenza così importante come quella del festival di Sanremo. Una cosa è certa, di modernità il palco dell’Ariston quest’anno ne è sicuramente protagonista. Gli arsiti in gara stanno portando, ognuno a suo modo, le loro particolarità: basti pensare ad Achille Lauro e i suoi quadri.