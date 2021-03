C’è chi lo ama e chi lo odia e negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui. Ma avete mai visto la fidanzata di Achille Lauro? Ecco chi è

Le sue foto, in questi giorni, sono ovunque. Achille Lauro, con le sue stravaganti performance sul palco di Sanremo 2021, ha colpito il pubblico italiano. Ma cosa sappiamo della vita privata del cantante? Avete mai visto la sua fidanzata?

Si chiama Francesca ed è molto bella, ma completamente estranea al mondo dello spettacolo. No ci sono dettagli riguardanti la data del loro primo incontro o in che modo si siano conosciuti. Achille Lauro è stato più volte paparazzato in compagnia di una carinissima brunetta, tatuata proprio come lui. E si presume si tratti proprio di lei. Durante un’intervista nel salotto di Mara Venier, lo stesso cantante ha rivelato di avere una relazione amorosa con una certa Francesca.

Il rapper non ha mai voluto mischiare la vita privata con il mondo televisivo, forse per proteggere la donna che lo rende felice e per tenerla lontana dal gossip.

Si parlava prima di presunta fidanzata, ma dopo che a Domenica In, Achille Lauro ha svelato qualche dettaglio, non ci sono più dubbi. Francesca ha conquistato il suo cuore e da anni, lo ama e lo sostiene.

Achille Lauro e il Festival di Sanremo 2021

Durante il Festival di Sanremo 2021, Achille Lauro si è esibito già quattro volte sul palco. Ha spiegato che il suo obiettivo è quello di omaggiare cinque quadri e cinque diversi generi musicali.

Nel corso della prima serata, ha pianto lacrime di sangue: “Sono il Glam Rock”. Nella seconda serata, ha voluto omaggiare Mina, la regina del Rock ‘N Roll. È salito sul palco con una lunga treccia rossa e un neo sotto il viso.

Durante la terza serata, si è esibito con Emma Marrone, travestito da statua greca: “Sono il Pop”.

Infine, nella serata di ieri, Achille Lauro è salito sul palco vestito da sposa e si è esibito con Fiorello: “Sono il Punk Rock. Icona della scorrettezza”.