Mahmood insieme a Blanco sta dominando le classifiche di questo Sanremo 2022 grazie alla canzone proposta in gara che, fin dal primo ascolto ha conquistato tutt’Italia. I due cantanti hanno presentato il loro brano dal titolo ‘Brividi’ nella prima puntata del Festival arrivando primi in classifica al termine della serata.

Nella giornata di ieri però, Mahmood è stato colpito da un malore a poche ore dall’inizio della quarta e penultima puntata di Sanremo. Un grandissimo spavento per lo stesso cantante, per i suoi colleghi e per tutta la sua famiglia che, ha temuto fin da subito il peggio.

La conferma di ciò che è accaduto è arrivata da fonti certe e vicine all’artista direttamente a Fanpage.it. Quest’ultimi infatti, hanno spiegato e chiarito cosa sia realmente accaduto a Mahmood che a distanza di ore, si è esibito sul grandissimo palco dell’Ariston insieme a Blanco.

Il cantante però, prima dell’inizio della serata avrebbe avvertito un malore all’interno del suo camerino. A prendersi cura di lui sono arrivati in pochissimi minuti i sanitari presenti nel Teatro Ariston che, si sono assicurati delle sue condizioni di salute.

Mahmood, malore nel camerino di Sanremo: le sue condizioni di salute

Il malore di Mahmood prima di salire sul palco dell’Ariston è passato in pochissimi minuti. Un mancamento che ha spaventato tutte le persone accanto a lui ma che non l’ha fermato dal cantare insieme a Blanco l’attesissima cover.

A distanza di diverse ore d’accaduto, alcune persone vicine al cantante hanno confermato il suo miglioramento di salute. In un primo momento si è pensato a un colpo di freddo dovuto al periodo e ai cambi continui di look durante le prove. In un secondo momento invece, è emersa la possibilità di un giramento di testa dovuto allo stress di questi ultimi giorni di Sanremo.

Mahmood si è completamente ripreso e durante l’esibizione di ieri sera ha dato il meglio di sé come il pubblico e i telespettatori si aspettavano. Fonti vicine al suo entourage hanno confermato che al ritorno dall’hotel il cantante stava bene.

Un grandissimo spavento che si è risolto in breve tempo e di un malore che nessun telespettatore si è accorto durante la sua esibizione. Per ora Mahmood insieme al Blanco è risultato in testa alla classifica generale anche dopo la quarta e penultima puntata.