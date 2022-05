Come di consueto, dopo la fine del festival di Sanremo, coloro che sono risultati vincitori dei festival della musica delle varie nazioni europee si sfidano in una gara che decreterà il migliore tra loro: l’Eurovision. Sono già iniziate le prime conferenza stampa e le prime interviste, come anche le prime gaffe.

Prima tra tutte la pessima figura di Mahmood, proprio durante una conferenza stampa. Ma andiamo per ordine. Ospiti e concorrenti di questa esclusiva gara canora sono i migliori artisti Europei. Grazie alla vittoria ottenuta durante gli Eurovision dallo scorso anno da parte dei Maneskin, l’Italia è diventata di diritto la location per la gara di quest’anno.

I vincitori del festival di Sanremo di quest’anno sono stati, appunto, Mahmood e Blanco. Mentre i due stavano tenendo una conferenza stampa, tra una domanda e l’altra, all’artista Italo-egiziano è sfuggito qualcosa che ai fans non è passato inosservato.

Infatti, tra una parola e l’altra, Mahmood si è lasciato sfuggire un rutto. Inutile il tentativo del cantante di dissimulare, cercando di trattenersi. Il suono ha rimbombato impietosamente, complice il microfono posizionato davvero molto vicino al viso del cantante.

Dopo un secondo di imbarazzo, il riso ha preso il sopravvento nella sala. Inutile dire che il video è diventato presto virale. Quanto al festival della musica europea, le esibizioni si terranno dal 10 al 14 di Maggio e il palcoscenico di questo spettacolare festival sarà il PalaOlimpico di Torino.

Le semifinali sono previste per il 10 e il 12 di questo mese, mentre per la finalissima dovremo aspettare il 14. Ovviamente, tutte le serate e le esibizioni saranno trasmesse in onda su Rai1, dalle ore 20 e 40. Le nazioni in gara sono ben 40, ma a sfidarsi nella finale saranno sono i migliori 5.

Le nazioni entrate di diritto in gara quest’anno sono: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Per presentare l’edizione italiana del festival sono stati scelti nomi di spicco nella musica italiana ed europea: Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan.