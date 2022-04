Per l'attrice chi porta avanti la battaglia contro la depilazione lo fa solo per audience.

Da un po’ di tempo Le Iene sta dando risalto alla battaglia di alcune donne contro la pratica femminile di depilarsi. Attiviste come Giorgia Soleri, Maria Sofia Federico, Dalila Bagnuli o Francesca Ruvolo stanno portando avanti la loro campagna di sensibilizzazione contro la depilazione femminile.

“Andavo in giro non depilata e mi sentivo continuamente giudicata. 130€ al mese, quasi 1500€ all’anno, per questo non depilarsi è un atto politico: dici no a spendere tutti questi soldi, no a soffrire e a perdere del tempo” – il pensiero di Francesca.

Le Iene ha voluto sentire anche il parere di chi invece non può a fare a meno di depilarsi tutto il corpo intervistando Malena e Taylor Mega.

L’attrice pugliese ha dichiarato di non accettare questo approccio femminista al pelo superfluo. Malena la trova più una trovata per creare audience.

Fonte: web

“Dovrebbero depilarsi per piacere di più a se stesse, non per dimostrare qualcosa. Chi si depila comunque non dovrebbe ostentarlo, altrimenti lo fa per altro…tipo essere convocate per un’intervista su Mediaset. Un hype continuo e i loro profili social prendono sempre più followers” – ha detto.

“Io faccio notare che ho la f**a rasata? Non penso proprio” – ha incalzato.

“Visto la ricrescita del pelo forse non mi rado da due settimane e non penso di non aver fatto niente in queste due settimane” – ha detto dopo aver mostrato alla Iena i segni della ricrescita.

Il pensiero di Taylor Mega sulla depilazione femminile

Dello stesso avviso anche Taylor Mega che ha ammesso di depilarsi ogni parte del corpo prima di aver conosciuto la luce pulsata che gli ha evitato una ceretta ogni 2 giorni.

“Non capisco cosa ci sia di politico in questa battaglia, arrivare a certi livelli non è accettabile” – ha detto la modella e influencer mostrando un video di una ragazza completamente ricoperta di peli all’inguine.