Estate di amori per Taylor Mega che sembra aver già archiviato la storia con il rapper milanese Sacky facendosi fotografare in compagnia di un’altra persona. Eppure tra lei e Sacky sembrava vero amore. I due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi tra coccole, baci e una cenetta a base di kebab alla periferia di Milano. Ma a quanto pare è già finita.

Fonte: Instagram

Soltanto a Febbraio Taylor aveva chiuso la sua storia con Tony Effe della Dark Polo Gang. In un’intervista rilasciata a RTL 102.5 aveva detto: “L’amore va benissimo, perché sono innamorata della vita tutti i giorni, poi di me stessa quindi per me è sempre San Valentino”. Ha spiegato di non seguire più Tony Effe perché “non mi interessa. Quando una storia finisce, poi finisce. Io non cancello dopo aver chiuso una storia sinceramente, anche perché ho quasi sempre buoni rapporti con i miei ex”.

“Magari, in alcuni casi, è troppo fresca la cosa. Comunque auguro davvero il bene a tutte le persone con la quale sono stata fidanzata. Di alcune persone mi fa anche molto piacere che si sono rifidanzati, stanno bene, hanno ritrovato la loro pace” – le sue parole.

Taylor Mega in vacanza a Saint-Tropez con un misterioso uomo

In vacanza in questi giorni a Saint-Tropez però la bella Taylor è stata immortalata in compagnia di un altro uomo. Tra giochi d’acqua in piscina e abbracci pubblicati sulle sue Instagram Stories, la coppia è apparsa molto affiatata.

Fanpage è riuscito a scoprire l’identità del misterioso uomo. Si tratta di Vittorio Scala, ha 38 anni ed è originario di Desenzano del Garda.

E’ un ex pizzaiolo oggi imprenditore di una società che si occupa di servizi, pubbliche relazioni, art direction, organizzazioni eventi e real estate. Vittorio Scala oggi vive a Lugano ed è anche a capo di una seconda società che si occupa di patrimonio, gestione fondi e investimenti. Chissà se sarà vero amore.