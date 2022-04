Filomena Matromarino, in arte Malena, è oggi una delle attrici hard più amate e seguite. L’ex agente immobiliare con un passato anche in politica, è stata lanciata in questo mondo da Rocco Siffredi e oggi possiamo dire di aver raccolto l’eredità di attrici italiane molto famose fino a qualche anno fa.

Malena avrebbe avuto in passato anche numerosi flirt anche con personaggi famosi del mondo dello sport o dello spettacolo. Oltre a girare film per adulti, è attiva anche su OnlyFans, la piattaforma in abbonamento per contenuti esclusivi per adulti.

E in una recente intervista rilasciata al programma Belve condotto da Francesca Fagnani Malena ha svelato le cifre che riesce a guadagnare su Onlyfans. L’attrice ha ammesso che in un mese è riuscita a tirare su anche circa 30mila euro.

“Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro” – ha detto Malena.

OnlyFans ha spodestato il mercato di contenuti per adulti. Sono sempre di più le persone comuni sia uomini che donne che decidono di pubblicare scatti e video osé sul loro profilo previo il pagamento di un abbonamento per la visione.

Malena ha anche svelato il suo cachet per girare film per adulti. “Non veniamo pagati a film, ma a scena” – ha detto. “Per un film completo, si possono guadagnare fino a 5.000 euro”.

Nel corso dell’intervista l’attrice ha anche ammesso di non riuscire ad andare a letto al di fuori del set a causa della paura degli uomini.

“Non faccio più l’amore fuori dal set perché gli uomini hanno paura di me” – ha confidato a Francesca Fagnani.