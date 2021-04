Malika al “Maurizio Costanzo Show”: “Spero che i miei si facciano curare”

Ieri sera ospite al Maurizio Costanzo Show c’era Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto coming out. “Spero che i miei si facciano curare” – ha detto la ragazza nel corso di un’intervista esclusiva.

Ha raccontato tutta la sua storia che inizia il 5 gennaio 2021 quando decide di comunicare ai suoi genitori di essere fidanzata con una ragazza. La reazione è disumana, fuori da ogni logica. Malika a soli 22 anni si trova fuori di casa, cacciata via dai suoi genitori che sognavano forse per lei una famiglia “tradizionale”, ancorati ancora a principi retrogradi e cavernicoli.

“Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica” – aveva detto sua madre. Il caso ha provocato gli interventi in suo favore di molti personaggio dello spettacolo, da Alessandra Amoroso a Fedez ed Elodie. La procura di Firenze ha anche aperto un fascicolo sull’accaduto.

La sua storia diventa virale, una storia di coraggio che può essere d’esempio per tutte quelle persone che per paura di deludere la propria famiglia, vivono una storia segreta. E’ stata aperta anche una raccolta fondi per aiutare la giovane che ora vive in un piccolo monolocale nello stesso paese dei suoi genitori. Non ha potuto neanche ritornare a casa a prendere le sue cose e i suoi vestiti perché la serratura è stata cambiata. Oltre 6.500 persone hanno donato per aiutarla e la campagna ha superato i 115.000 euro.

Ma c’è chi non la pensa così ed è il fratello di Malika che ritiene che sua sorella non stia dicendo tutta la verità e lo sta facendo soltanto per i soldi. Secondo Samir Chalhy non sarebbero stati i genitori a mandarla via di casa ma è stata lei ad andare via. Secondariamente, il giovane, che vive e lavora ad Alessandria, si sarebbe offerto di ospitarla, incontrando però il rifiuto di lei. Per un motivo economico, principalmente: ovvero quegli oltre 115mila euro che, a detta di Samir, Malika vuole tenersi ben stretti.