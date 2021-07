Malika Chalhy, dopo le polemiche che l’hanno travolto per aver acquista una Mercedes con i soldi delle donazioni, ha deciso di rompere il silenzio e dare una spiegazione a chi l’ha aiutata in questi mesi. La ragazza ha pubblicato un lungo post su Instagram:

Ciao a tutti, scrivo questo post perché sento di dovervi dare delle spiegazioni. Gli articoli che sono usciti, mi hanno fatto star male perché ricchi di cose non vere e raccontate male, forse, con lo scopo di farmi sembrare la persona che non sono. Per quanto i voglia credere nella buona fede di chi sa ciò che ho passato.

Sono passati meno di due mesi da ciò che mi è successo e tutti i vostri aiuti sono stati la mia salvezza, mi avete dato la forza e i mezzi per riprendermi in mano la mia vita.

Poi la 22 enne prosegue, spiegando che in questo lasso di tempo ha trovato la forza di ricostruire la propria vita, ma ha ancora una ferita troppo aperta.

Questo arco di tempo è poco per una ragazza di 22 anni per elaborare ciò che ha passato e che nel cuore porterà per sempre, ma nonostante il breve tempo ho subito deciso di aiutare gli altri con delle donazioni, perché so che voglio fare tanto per tutti voi e non sarà mai abbastanza per dirti GRAZIE come vorrei.

Malika Chalhy, poi, spiega perché ha comprato un auto di lusso e perché non ha scelto una cosa più modesta.

Non ho comprato un auto di lusso a vostre spese, sono arrivata a Milano per ricostruire la mia vita al si curo e lontano da chi mi ha messo paura, non avendo l’auto di cui necessitavo per tutti gli impegni sociali e ormai lavorativi che hanno riempito le mie giornate e che soprattutto mi hanno portato a viaggiare in auto per ore, ne ho presa una, dando in permuta la mia (che ormai camminava a fatica), prendendone una di seconda mano.

Sì l’auto è una Mercedes, mi permette di non restare a piedi in questi viaggi lungi e che mi accompagni il più a lungo possibile. Considerando che non so cosa ci sarà nel mio domani, sto cercando di trovare la stabilità in un momento in cui la terra mi trema sotto i piedi.

La 22 enne ha concluso ringraziando tutti e successivamente postando le ricevute delle donazioni fatte alle varie associazioni.