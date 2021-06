Nei giorni scorsi sui social sono circolate voci di un Flavio Briatore ricoverato a Baku in Azerbaigian a causa di un malore. L’imprenditore si trovava nella capitale azera per assistere alla gara del mondiale di Formula 1 quando è stato costretto all’assistenza medica. Per fortuna nulla di grave con lo stesso Briatore che ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute postando una foto sui social. Sorridente e in forma insieme a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, Briatore ha scritto:

Fonte: Instagram

“Buongiorno a tutti! Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande

(Dopo la piccola défaillance di ieri).

Grazie e buon sabato!”

Malore per Flavio Briatore: il commento di Elisabetta Gregoraci

Tantissimi i commenti di pronta guarigione per lui sia da parte di personaggi famosi che di semplici fan. Tra i tanti spicca anche quello della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci che ha commentato con due emoticon: una del braccio e poi l’altra raffigurante una faccina con gli occhi a forma di cuore.

Nonostante la loro storia sia terminata da tempo, la coppia Briatore – Gregoraci è davvero un esempio di come vada gestita la fine di un matrimonio restando in ottimi rapporti anche per il bene del figlio Nathan Falco. Molto spesso li vediamo stare insieme, pranzare o festeggiare proprio come una famiglia.

Fonte: Google

Di recente lei lo ha definito “un amore meraviglioso”, smentendo tutte le malelingue che la accusano di averlo sposato per motivi economici: “Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati”.

Elisabetta Gregoraci che in questi giorni si sta godendo il Festival del cinema di Montecarlo che si tiene nella cittadina dove lei vive da anni. Regina del red carpet sempre in prima linea in eventi mondani, la showgirl ha sfoggiato un abito nero a pois rossi firmato Dolce e Gabbana che mette in risalto il suo fisico perfetto e tonico.